CET interdita cruzamento da Faria Lima a partir de sábado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que irá interditar parcialmente a Avenida Faria Lima, no sentido Itaim-Pinheiros, no cruzamento com a Rua dos Pinheiros, a partir das 7 horas de sábado, 3. A interdição tem previsão de 30 dias. O bloqueio parcial será realizado a pedido do Consórcio Via Amarela, que realiza as obras da Linha 4-Amarela do Metrô, para mais uma etapa das obras de construção da futura Estação Faria Lima, que integra a Linha 4. A CET dá alternativas aos motoristas que passam pela região, principalmente durante os dias de semana, em que o trânsito é mais carregado. Segundo a CET, os veículos que trafegarem pela Avenida Faria Lima a partir da região de Pinheiros no sentido Itaim, serão desviados para a Rua dos Pinheiros à direita, para pegar a Rua Cunha Gago à esquerda e, assim, podendo retornar a Avenida Faria Lima pela Rua Cardeal Arcoverde. Outra opção é seguir até a Rua Coropé para chegar ao cruzamento da Avenida Faria Lima com a Avenida Pedroso de Morais. Já os ônibus poderão seguir pela Avenida Faria Lima, cruzando a Rua dos Pinheiros. No sentido Itaim-Pinheiros, os motoristas poderão, a partir da Avenida Faria Lima, virar à esquerda no acesso para a Rua Tucumã, pegar à direita na Marginal do Pinheiros e seguir à direita na Avenida Antônio Batuíra para chegar na Praça Panamericana. Ou poderão também acessar a Marginal do Pinheiros virando à esquerda na Rua Diogo Moreira, seguir à direita na Avenida Eusébio Matoso e continuar à direita na alça de acesso junto à Ponte Eusébio Matoso.