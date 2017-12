CET interdita Marginal do Tietê após acidente com carreta A pista expressa da Marginal do Tietê, na altura da ponte Deputado Ulisses Guimarães, ficou interditada por mais de duas horas neste domingo, 18. A pista ficou interditada entre às 17 e 19h40, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego. O motorista de uma carreta perdeu o controle e subiu na mureta de concreto que divide as pistas, no sentido Rodovia Castelo Branco. Ninguém ficou ferido. Segundo a CET, foram necessários três guinchos para retirar o veículo do local. A interdição resultou em quatro quilômetros de lentidão na pista expressa, a partir do local do acidente até a Ponte Júlio de Mesquita Neto, e 600 metros na pista local, até a Ponte Freguesia do Ó.