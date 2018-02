CET interditará pistas da Marginal Tietê na noite de sábado A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que vai interditar dois trechos da Marginal do Tietê, a partir das 22 horas deste sábado, 14, até as 5 horas de domingo para realizar serviços de sinalização. Os trechos são os seguintes: bloqueio parcial sobre a Ponte do Tatuapé, sentido Vila Prudente/Marginal e bloqueio parcial entre a ponte da Velha Fepasa e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, no sentido Ayrton Senna/Castelo Branco. Os engenheiros da CET recomendam aos motoristas que, se possível, evitem trafegar nessas áreas bloqueadas durante o período de realização dos serviços, e fiquem atentos às sinalizações de canalizações e bloqueios e às orientações dos agentes de trânsito. Em caso de dúvida, ligar para 156. Segundo informações da CET, o trânsito na capital paulista fluía normalmente neste início da tarde deste sábado. Durante a manhã e a madrugada, contudo, o trânsito ficou complicado nas Marginais Pinheiros e Tietê, em razão da ocorrência de alguns acidentes. Ainda de acordo com o plantão da CET, o trânsito esteve complicado na manhã deste sábado na região do Pari, zona norte, na altura do número 500 da Avenida Vautier, por causa de um incêndio em um estabelecimento comercial, que começou por volta das 9 horas. Os bombeiros conseguiram controlar o fogo rapidamente, mas a movimentação no local provocou congestionamento.