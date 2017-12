CET mantém bloqueios na região até a conclusão do trabalho de resgate O motorista deve ficar atento na região do Aeroporto de Congonhas. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) manterá, por tempo indeterminado, dois bloqueios no sentido bairro da Avenida Washington Luís. Haverá ainda interdições que são chamadas de comportas (bloqueios que são abertos e fechados para diminuir o impacto no trânsito). A principal interdição fica na Avenida dos Bandeirantes. O acesso para o sentido bairro da Avenida Washington Luís, feito pelo Viaduto João Julião da Costa Aguiar, ficará fechado. Outro bloqueio foi montado nas Ruas Otávio Tarquínio de Sousa, Baronesa de Bela Vista e Barão de Suruí, que contornam o quarteirão onde fica o galpão da TAM Express. Como o prédio corre o risco de desabar, a Defesa Civil não tem previsão de liberar as ruas para o tráfego. Vinte e sete imóveis permanecem interditados nessas ruas desde a noite de anteontem. Segundo a Defesa Civil, a maioria é comercial. O posto de gasolina vizinho ao prédio também foi condenado. Ambos devem ser demolidos após o término do resgate das vítimas, ainda sem prazo, e da perícia, que deve durar 48 horas. A CET preparou ainda um esquema especial para diminuir o trânsito da região. As chamadas comportas serão montadas em quatro diferentes trechos das Avenidas Rubem Berta, Moreira Guimarães, 23 de Maio e Ascendino Reis, todas no sentido bairro. No sentido Aeroporto, a comporta na Avenida 23 de Maio será montada na altura do Detran e o desvio será para a Avenida Ibirapuera. Mais adiante, a segunda comporta fica na Avenida Ascendino Reis, pista local da Rubem Berta. Na altura do Viaduto 11 de Junho haverá um bloqueio para evitar que o motorista volte para a Rubem Berta. O motorista deverá seguir reto e entrar na Avenida Indianópolis. Já na Avenida Moreira Guimarães, o trânsito será desviado para a Avenida Jandira, na altura do bairro de Moema. Ontem as Avenidas Ibirapuera e Vereador José Diniz receberam todos os veículos que costumam trafegar pela Avenida Washington Luís e a CET registrou 3,8 quilômetros de lentidão no local. Outra via que sofreu os reflexos dos bloqueios foi a Avenida dos Bandeirantes. Às 13h, quase um quilômetro de lentidão foi registrado no local. No resto da Cidade, a CET registrou, entre 7 e 10 horas, 72 quilômetros de ruas e avenidas congestionadas.