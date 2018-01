CET monta esquema especial de trânsito para o Carnaval A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) montará a partir da próxima sexta-feira, dia 24, uma operação especial de trânsito para o Carnaval 2006, na região do Pólo Cultural Grande Otelo, no Sambódromo do Anhembi, na zona norte de São Paulo, onde haverá o desfile das escolas de samba. Também será organizado um esquema de trânsito para os desfiles de carnaval que acontecerão nos bairros de Vila Maria, Itaquera, Vila Esperança, Butantã e na região do Autódromo de Interlagos. Entre as interdições divulgadas pela CET, está toda a extensão da Avenida Olavo Fontoura, que ficará fechada das 16 horas de sexta-feira, dia 24, às 6 horas de quarta-feira, dia 1º. O desvio será feito pela Avenida Bráz Leme e Marginal Tietê. Também haverá bloqueio na pista local da Marginal Tietê (Avenida Assis Chateaubriand), sentido Penha-Lapa, entre as pontes das Bandeiras e Casa Verde, a partir das 22 horas de sexta-feira, dia 24, até as 7 horas de terça-feira, dia 28. A alternativa para os veículos vindos da zona leste com destino à zona oeste será a pista expressa da Marginal. A Rua Professor Milton Rodrigues, sentido Olavo Fontoura/Marginal, será interditada em toda extensão, entre terça-feira, 21, e sábado, dia 4. Essa via servirá apenas para pré concentração e estacionamento de carros alegóricos. A pista sentido Marginal/Olavo Fontoura será utilizada apenas para acesso local e por veículos credenciados do Holiday-Inn, Anhembi e Liga das Escolas. A Rua Marechal Leitão de Carvalho, via de acesso ao estacionamento do Anhembi pelos portões 3, 4 e 5, terá sua circulação alterada para mão dupla. Na Avenida Olavo Fontoura, sentido Santana/Casa Verde, 200 metros antes e 200 metros depois da Rua Prof. Milton Rodrigues, será montada faixa reversível, exclusiva para veículos de serviço, imprensa, policiamento e emergência. O Sambódromo do Anhembi está localizado entre as pontes das Bandeiras e Casa Verde, sendo contornado pelas avenidas Olavo Fontoura e Assis Chateaubriand (Marginal Tietê).