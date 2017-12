CET monta esquema especial para trânsito A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) já planeja operações para o Natal. Os donos de automóveis contarão com esquemas especiais nos principais centros comerciais. A lista inclui desde vias com grande concentração de lojas, como no Itaim (zona sul), São Miguel Paulista (zona leste) e Casa Verde (zona norte), até os principais shoppings: Eldorado, Metrô Tatuapé, Ibirapuera e Shopping D. Para evitar congestionamentos nos arredores dessas regiões, a CET vai orientar a travessia de pedestres, coordenar os tempos dos semáforos de acordo com a demanda e fiscalizar motoristas que param em fila dupla, além de combater estacionamentos irregulares. Os marronzinhos também poderão montar bloqueios fixos ou móveis para canalizar o trânsito de veículos. À multidão esperada nas ruas comerciais e shoppings de São Paulo recomenda-se que use o transporte público, sempre que possível.