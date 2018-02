CET suspende rodízio e faz interdições durante o carnaval A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que o rodízio municipal de veículos na capital estará suspenso entre segunda-feira, 19, e quarta-feira, 21. Nestes dias, caso o rodízio vigorasse, estariam impedidos de circular os veículos com placas finais 1 e 2 (segunda), 3 e 4 (terça) e 5 e 6 (quarta). A CET também vai montar a Operação Especial de Trânsito para o carnaval, na região do Sambódromo. Interdições Avenida Olavo Fontoura: a avenida ficará interditada no sentido Santana das 16 horas de sexta-feira, 16, às 9 horas de quarta-feira, 21; na sexta-feira, 23, será interditada das 17 horas às 9 horas apenas para circulação do trânsito local. No sentido Casa Verde, a avenida ficará interditada das 18 horas de sexta-feira às 9 horas de quarta-feira, quando será montado um esquema de mão dupla de circulação de veículos de emergência, como ambulâncias. Pista local da Marginal do Tietê: No sentido Ayrton Senna/Castelo Branco, ficará fechada entre as pontes das Bandeiras e Casa Verde, das 22 horas às 9 horas de sexta-feira, 16, e de sexta-feira, 23. Entre os dias 17 e 20, sábado e terça-feira, a interdição será das 19 horas às 9 horas. Apenas quem for ao sambódromo poderá circular pela via. Rua Prof. Milton Rodrigues: a rua está interditada desde o dia 9 em toda a extensão, servindo apenas para pré-concentração e estacionamento dos carros alegóricos das escolas de samba. A interdição vai permanecer até dia 25, sábado da próxima semana. Rodízio A medida de suspensão do rodízio, efetuada em conjunto a Secretaria Municipal de Transportes (SMT), foi determinada porque a previsão é de redução expressiva do número de veículos circulando na capital paulista durante o carnaval. O rodízio municipal restringe a circulação de veículos no Anel Viário da cidade nos períodos da manhã, das 7 às 10 horas, e da tarde, das 17 às 20 horas. Durante o rodízio ficam impedidos de circular automóveis e caminhões no Anel Viário da cidade, formado pelas marginais Tietê, Pinheiros, Avenida dos Bandeirantes, Avenida Afonso D´Esccragnole Taunay, Complexo Viário Maria Maluf, Avenida Tancredo Neves, Avenida Juntas Provisórias, Viaduto Grande São Paulo, Avenida Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Avenida Salim Farah Maluf. Aos infratores do rodízio municipal é aplicada multa no valor de R$ 85,12 e acréscimo de 4 pontos no prontuário do motorista.