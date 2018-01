Cetesb apura uso de lixão lacrado

Quatro dias após a interdição de lixões em quatro cidades, a Companhia de Tecnologia em Saneamento Ambiental (Cetesb) já investiga se a prefeitura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, rompeu o lacre do aterro interditado no km 294 da Rodovia Régis Bittencourt. O órgão informou também que inicia, em dez dias, nova ofensiva para fechar até 29 aterros em situações irregulares. Não foram divulgadas as cidades onde ocorrerão as blitze. "O que posso adiantar é que novos lixões a céu aberto que não cumpriram medidas de recuperação ambiental serão fechados. Até o final deste mês, estaremos com outros locais interditados", afirmou Otavio Okano, diretor de Controle de Poluição da Cetesb. Na segunda-feira passada, foram fechados aterros municipais irregulares em Itapecerica da Serra, em Araras, em Itanhaém e em Mongaguá, na Baixada Santista. Okano disse ainda que investiga se as empresas de coleta de Itapecerica romperam o lacre no aterro suspeito de causar contaminação na Bacia do Guarapiranga, um dos principais mananciais do Estado. No terreno eram depositadas quase 100 toneladas diárias de resíduos. Em quatro anos, a prefeitura foi multada 14 vezes, totalizando R$ 694 mil, por não promover a drenagem do chorume da área. "Recebemos essa denúncia (de rompimento do lacre) e estamos investigando se quatro caminhões entraram no local interditado, na madrugada", disse o diretor. A reportagem do Estado recebeu a mesma denúncia de moradores vizinhos do aterro. O secretário de Obras, Carlos Hueb, nega. Ele, porém, não quis divulgar onde fica o aterro particular que começou a ser usado na quinta-feira pela cidade. "Fica a uns 50 quilômetros, não quero divulgar para não inflacionar o mercado", argumentou Hueb, que disse estar pagando entre R$ 40 e R$ 60 por tonelada depositada no novo aterro. "Esse local tem licença. Mas queremos a reabertura do nosso aterro, não temos como pagar por um particular nem por mais uma semana." A prefeitura de Mongaguá também recorreu a um aterro particular, no Sítio das Neves, em Santos. "Trata-se de uma medida emergencial, para garantir a limpeza da cidade e o bem-estar da população", declarou o prefeito Artur Parada Prócida (PSDB). O município da Baixada apresentou um plano de metas de recuperação e, segundo a Cetesb, poderá ganhar uma liberação provisória de dez dias para utilizar o aterro interditado. "Foi a única cidade que nos detalhou um plano de recuperação", contou o diretor da Cetesb. Itanhaém está enviando 60 toneladas diárias para um aterro em Mauá, na Grande São Paulo. Já a prefeitura de Araras se limitou a informar que a coleta está normalizada na cidade e que o governo municipal entrou com recurso para voltar a usar o aterro, autuado cinco vezes antes de ser fechado por problemas como o despejo de chorume em manancial. Segundo o governo estadual, municípios como Lucélia, Eldorado, Miracatu, Itapevi, Pinhalzinho e Piracaia cumpriram as determinações da Cetesb para a recuperação de seus lixões e não serão alvos de interdições. A normatização para readequação de aterros paulistas foi iniciada com a publicação da Resolução 50, de 13 de novembro de 2007, que obriga os municípios a apresentarem à Cetesb planos de recuperação para seus aterros.