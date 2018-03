Céu deve ficar nublado durante todo o dia em São Paulo Uma frente fria chega ao litoral paulista e o tempo fica mais instável. Na capital, no litoral e em quase todo o interior, o céu fica nublado na maior parte do dia. Períodos com sol ocorrem no oeste do Estado; risco de chuva forte em todas as regiões de São Paulo. A máxima chega aos 26 graus na capital, aos 28 graus no Guarujá e aos 31 graus em Presidente Prudente. Na terça-feira, o norte de São Paulo continua chuvoso. O sol reaparece nas demais áreas, com pancadas de chuva a partir da tarde. A temperatura deve ficar em elevação a partir de terça-feira, quando a máxima é de 27 graus; na quinta-feira, a temperatura na capital pode chegar aos 29 graus. Em quase todo o Nordeste o sol fica forte nesta terça-feira. Chove rápido no litoral do Ceará, no norte do Piauí, no norte, oeste e no sul do Maranhão e no oeste baiano. Sol, muitas nuvens e pancadas de chuva na maior parte do Norte, do Centro-Oeste e do Sul do País. Muito sol em Roraima e no sul gaúcho, máxima de 27 graus em Porto Alegre.