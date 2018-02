Céu fica nublado na capital e há possibilidade de mais chuva Apesar de a frente fria ter se afastado de São Paulo, ainda há muita nebulosidade no leste do Estado. A capital deve ficar com o céu nublado durante toda a quinta-feira, 5, e a máxima não deve passar dos 27 graus. O sol aparece, tanto na capital quanto no litoral e no interior, entre muitas nuvens e há possibilidade de chuva durante a tarde. Na sexta-feira, 6, o tempo não deve mudar, mas a temperatura cai um pouco e a máxima prevista para a capital é de 26 graus. No sábado, 7, o sol aparece mais forte e faz calor; durante a tarde deve chover de forma isolada em todo o Estado. No domingo de Páscoa, uma nova frente fria aumenta o risco de temporal no fim da tarde; a máxima, no sábado e no domingo, não deve passar dos 28 graus na capital. Outras regiões A frente fria que passou por São Paulo deve chegar nesta quinta ao Espírito Santo, fazendo com que a umidade aumente em todo o Sudeste. Com isso, as pancadas de chuva podem voltar em toda a região; a temperatura máxima nesta sexta no Rio não deve passar dos 34 graus; em Belo Horizonte, pode chegar aos 30 graus; e em Vitória a máxima prevista é de 36 graus. No Sul do País, o tempo deve ficar firme no Rio Grande do Sul, que tem máxima de 25 graus nesta quinta. Em Curitiba e Florianópolis a previsão é de chuva o dia todo. No Nordeste, o dia deve ficar aberto, com sol e calor; máxima de 31 graus em Salvador e de 32 graus em Recife.