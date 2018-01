Chacina após colisão deixa três mortos em Guarulhos Três homens foram assassinados na noite de sexta-feira, no bairro Cidade Jardim Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo. As vítimas estavam num Volkswagen azul que colidiu com um Santana cinza. Com a colisão, o Fusca subiu na calçada e tombou. Quando o motorista do Santana desceu para tentar socorrer os ocupantes do outro veículo, três homens se aproximaram e disseram: "Sai fora que é ladrão". Assustado, correu em direção a uma padaria, enquanto escutava uma série de estampidos. Os criminosos fugiram em uma perua Parati bege. O Volks pertencia a Edmilson da Silva, de 35 anos, que estava ao volante. Com ele estavam Fábio Rodrigues da Silva, de 31, e Jose Carlos da Silva, de 29. Os três morreram antes que pudessem ser socorrido. Segundo a polícia, os ocupantes da Parati perseguiam as vítimas e aproveitaram a colisão para assassinar os ocupantes do Fusca. A chacina será investigada pelo Departamento de Homicídios daquele município.