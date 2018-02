Chacina deixa cinco mortos em Mauá Mais uma chacina foi registrada em São Paulo neste fim de semana. Desta vez, as execuções ocorreram no município de Mauá, região do Grande do ABCD. De acordo com a Polícia Militar da área, cinco pessoas, ainda não identificadas, foram assassinadas a tiros. O crime aconteceu na Favela Kennedy, no bairro do Jardim Ana. As vítimas são quatro homens e uma mulher, encontrados por volta das 6 horas. Uma das hipóteses para mais esta chacina em São Paulo neste fim de semana é a de um acerto de contas entre quadrilhas. Na madrugada de sábado, 24, dois casais foram mortos numa praça na Vila Alabama, no Itaim Paulista, zona leste da capital paulista. Eles foram atingidos por tiros disparados por homens que estavam num carro e passaram atirando. Um rapaz e duas moças morreram no local. Um outro jovem, de 18 anos, chegou a ser levado para o Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu e também faleceu. Segundo a polícia, uma das moças mortas tinha apenas 15 anos e estava grávida.