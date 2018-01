Chacina deixa oito pessoas mortas em Curitiba

Oito pessoas morreram e duas ficaram feridas em uma chacina no fim da noite do sábado, 3, em Curitiba, no Paraná. O crime aconteceu por volta das 22 horas, na Vila Icaraí, no Bairro Uberaba. As onze pessoas estavam passando pela rua quando foram atingidos por vários tiros vindo de um grupo armado. Nenhuma das vítimas possuía antecedentes criminais, segundo a polícia.

De acordo com a polícia, entre os mortos estão um bebê de 5 meses e a mãe, que passavam de carro pelo local, quando voltavam da igreja.

Outras duas vítimas voltavam de uma pescaria e outras duas, um rapaz e o cunhado, se dirigiam para um bar para jogar fliperama, segundo a polícia. A polícia ainda não tem pistas sobre os criminosos nem o motivo da chacina.

Entre os mortos estão Moisés Pinheiro da Silva, de 28 anos, Valdir Francisco dos Santos, de 19 anos, M.A.M.L., de 17 anos, Nilza Ribeiro dos Santos, de 29 anos, Everaldo dos Santos Silva, 25 anos, M.A.S., de 5 meses, Jefferson Carvalho da Silva, de 25 anos, e Jeancarlo da Silva, de 20 anos, que morreu na manhã deste domingo, 4.

Josmar Vieira do Nascimento, de 20 anos, e Rodrigo Pereira dos Santos, 25 anos, continuam internados.