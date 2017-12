Chacina deixa quatro mortos em Osasco

Quatro pessoas foram encontradas mortas e uma ferida à 1h40 de ontem no Jardim Aliança, em Osasco, Grande São Paulo. Com exceção de Elen Ferreira Aparício, de 17 anos, as demais vítimas apresentavam ferimentos provocados por arma de fogo. A Polícia Civil informou que o local onde ocorreu a chacina é freqüentado por usuários de drogas e, por isso, suspeita que a adolescente tenha morrido por overdose. Além de Elen, foram encontrados mortos a cabeleireira Diane Aparecida Cardoso Barbosa, de 37 anos, Talmar de Oliveira Branco, de 40, e o ajudante Fernando Souza, de 39. Um homem ainda não identificado está internado em estado grave no Hospital Municipal de Osasco. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, Diane foi assassinada com tiro na boca e Talmar e Fernando com tiros na cabeça. O homem não identificado também foi baleado na cabeça. O crime aconteceu na Rua Reginaldo da Silva. Vizinhos ouviram tiros e telefonaram para o 190 da Polícia Militar. Os PMs encontraram Diane, Talmar e Elen mortos. Junto aos corpos havia dois cachimbos usados para fumar crack e dois papelotes de cocaína. O fato de Elen não apresentar ferimentos à bala intrigou a Polícia Civil. O delegado-titular do Departamento de Homicídios de Osasco, Léo Francisco Salem Ribeiro, vai aguardar o resultado dos exames de necropsia e toxicológico para saber a causa da morte. Fernando e o homem não identificado foram levados ao Pronto-Socorro Osmar Mesquita. O primeiro não resistiu aos ferimentos. O segundo foi transferido ao Hospital Municipal da cidade. O caso foi registrado no 5º Distrito Policial de Osasco pela delegada Cristiane Araújo Pires. As investigações serão presididas pelo delegado-seccional Fernão Oliveira Santos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, apenas o seccional poderá falar sobre o caso e quando tiver novidades. A secretaria não soube informar o tipo nem quantas armas foram utilizadas no crime. Policiais civis não descartam a participação de integrantes de grupos de extermínio na matança ocorrida na madrugada de ontem. Em Osasco, policiais militares do 14º e do 42º Batalhões são acusados por uma série de assassinatos. Este ano foram registradas 23 chacinas no Estado, com um total de 97 mortos. Pelo menos 11 casos ocorreram na capital.