Chacina deixa três mortos em São Roque(SP)

Três jovens foram mortos a tiros e um conseguiu escapar dos assassinos, por volta das 19 horas desta terça-feira, 13, na cidade de São Roque, a 60 quilômetros da capital, no interior paulista.

Ocupando um Fiat Uno, o grupo foi surpreendido por dois ocupantes de um Gol na Estrada do Capim Fino, no bairro do Carmo. A dupla, armada, começou a atirar. Um dos jovens conseguiu fugir e, ileso, se escondeu no matagal, de onde testemunhou a barbárie.

Após serem baleados, os rapazes foram retirados do interior do Fiat pelos criminosos, que ainda passaram com o Gol por cima dos corpos das vítimas. Moradores da região, ao encontrarem os corpos, acionaram a Polícia Militar.

Ao perceber a aglomeração de pessoas e ter certeza de que os assassinos não estavam mais na região, o sobrevivente se aproximou e relatou o ocorrido para policiais militares da 2ª Companhia do 50º Batalhão do Interior, que chegaram em seguida. Levado ao Distrito Policial da cidade, o rapaz prestou depoimento ao delegado.

A polícia ainda apura a verdadeira causa da chacina, que teria sido motivada por uma briga minutos antes no interior de um bar. Outra informação que ainda será apurada é que um dos dois assassinos seria filho de um investigador de polícia da cidade vizinha de Mairinque.