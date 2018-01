Chacina deixa três mortos em SP Três pessoas foram executadas num bar, ontem à noite, na região do Capão Redondo, zona oeste da capital. Roque Silva de Almeida, de 25 anos, William de Jesus Souza Matos, de 19, e Aurino Bispo Álvares, de 27, conversavam num bar na Avenida Felipe Carrillo Puerto, 367, por volta das 22 horas, quando dois homens não identificados invadiram o estabelecimento e começaram a disparar suas armas contra as vítimas. Matos e Álvares morreram no local. Almeida foi levado com vida para o Hospital do Campo Limpo, onde morreu. Segundo a polícia, foram encontradas pelo chão do bar cartuchos de pistola e de espingarda calibre 12, usadas pelos bandidos para matar as vítimas. Com mais esta, já são 34 chacinas com 111 mortes na Grande São Paulo somente neste ano.