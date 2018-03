Chacina em MG deixa seis mortos, entre eles dois filhos de PM

Seis pessoas foram assassinadas em um bar de Betim, em Minas Gerais, na noite de sexta-feira, 14. De acordo com a polícia, três homens encapuzados entraram no estabelecimento e começaram a atirar contra os clientes, enquanto outros dois esperavam do lado de fora. Dois irmão, Harrison Tolentino dos Santos, de 22 anos, e T.T.S., de 17 anos, estão entre as vítimas. Eles são filhos de um policial militar. Outras quatro pessoas morreram. José Luís Gomes, de 56 anos, Alex Gomes, de 22 anos, Paulo Roberto Gonçalves da Costa, de 47 anos, e Luís Nascimento da Paixão, de 35 anos. Um adolescente de 17 anos levou sete tiros e está internado no Hospital Regional de Betim, em estado grave. Apesar de nenhum dos mortos ter antecedentes criminais, a polícia suspeita que um deles estava envolvido com tráfico de drogas.