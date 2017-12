Chacina em São Paulo deixa seis mortos e um ferido

A nona chacina deste ano na capital - e a segunda maior - aconteceu na madrugada deste sábado, na Rua Bittencourt da Silva, na Vila Albertina, zona norte. Sete rapazes, que conversavam junto a algumas motocicletas, foram obrigados por um grupo a colocar as mãos ao alto e encostar-se em uma parede. Em seguida, os criminosos disparam contra todos, atingindo a maioria na cabeça. Eles foram socorridos no Hospital do Mandaqui, onde seis não resistiram e acabaram morrendo. Uma das vítimas foi baleada apenas nas costas e sobreviveu. Como não foi localizada nenhuma testemunha ocular, os policiais ainda não têm informações que revelem as circunstâncias em que a chacina ocorreu, nem que levem à identificação do autores. Entre os mortos, há um adolescente de 15 anos. Segundo a Polícia, apenas dois deles já responderam a processo na Justiça: um por ameaça e outro por adulteração de chassis de um veículo.