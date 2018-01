Chacina na periferia deixa 7 mortos Uma chacina no bairro do Mussurunga, um dos mais violentos de Salvador, deixou um saldo de sete mortos, na noite de sábado. Por volta de 23 horas, um grupo chegou à Rua da Adutora, no Setor C, e começou a atirar. A polícia apurou que o crime é conseqüência de um conflito entre duas das quadrilhas do bairro, cujos setores são controlados por grupos rivais do tráfico. Com medo de represálias, apenas dois moradores registraram queixa.