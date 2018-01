Chacinas deixam dez mortos na capital e Grande SP Até o início da madrugada desta terça-feira, haviam sido registradas as mortes de dez pessoas, vítimas de duas chacinas ocorridas no bairro de Parelheiros, no extremo sul da capital paulista, e na cidade de Suzano, região leste da Grande São Paulo. O primeiro crime ocorreu pouco depois da meia-noite, em Parelheiros. Seis rapazes foram baleados quando conversavam na Rua Dama da Noite, bairro de Vargem Grande. Quatro deles morreram na hora e os outros dois foram levados ao pronto-socorro de Parelheiros, onde morreram. Os assassinos, ainda não identificados, utilizaram pistolas calibres ponto 40 e 380. Uma hora depois, seis pessoas foram baleadas dentro de um bar na Avenida Felício de Camargo, no centro de Suzano. Três homens, encapuzados, entraram no bar e dispararam vários tiros contra clientes. Depois, os criminosos fugiram em duas motos. Quatro das vítimas morreram.