Chamem os médicos!

No parecer do português José Mourinho, técnico de Adriano na Itália, "a situação do jogador é grave" e exige "cuidados com o ser humano". O diagnóstico de Carlos Alberto Parreira, que trabalhou com o atacante na Seleção, também não ajuda muito: "O problema do Adriano é transcendental!" Nem tanto, desconfia a ex-namorada Joana Machado: "Ele só se sente um imperador quando está descalço, soltando pipa na favela." A loura seria, segundo o delegado Marcus Reimão, pivô da depressão do atleta, embora o empresário Gilmar Rinaldi garanta que, seja lá o que for, não tem nada a ver com drogas, sexo ou rock-n?-roll. "É uma coisa muito privada!" Não à toa, o torcedor se sente liberado para pensar a bobagem que quiser sobre o misterioso desaparecimento de Adriano após os últimos jogos da Seleção. Estão falando alto pelos botecos que o Imperador... Deixa pra lá! Tudo o que ele precisa no momento é ouvir a opinião de médicos. Tomara que não lhe faltem os melhores. DUELO DE TITÃS Pedro Bial encerrou ontem a apresentação do Big Brother 9, na Globo, certo de que, com a estreia amanhã de Roberto Justus à frente de seu Aprendiz 6, na Record, logo, logo o público vai sentir saudades dele. Será? PREVISÃO DOS TEMPOS O bloco de gelo que se desprendeu da Antártida pode ser atração do carnaval da Bahia em 2010. Os pinguins da Patagônia já confirmaram presença. Gafe de emergência Silvio Berlusconi foi pego de surpresa pela tragédia que abalou a Itália. O primeiro-ministro tem sempre uma bobagem na ponta da língua para cada ocasião, mas não sabe ainda direito que tipo de gafe esperam dele após um terremoto dessa magnitude. Toma lá, dá cá! O ex-banqueiro Edemar Cid Ferreira terá de devolver R$ 9,9 milhões aos cofres públicos federais. Não é nada, não é nada, é uma graninha a mais disponível para o governo emprestar ao FMI. Fiel na expectativa A torcida do Corinthians está apreensiva. Também, pudera! Ronaldo continua ameaçando estrear cabelo novo na fase final do Paulistão. Contanto que não fique louro, tudo bem, né?! Se melhorar, estraga Imagina um feriadão como o desta semana, sem engarrafamento nas estradas por causa da crise na indústria automobilística. Calma! A venda de veículos no Brasil cresceu 36,2% em março. Isso quer dizer o seguinte: o trânsito lento nas rodovias está garantido nesta Páscoa em todo o território nacional. Aproveite! Azarão pra lá de Bagdá Visita de Obama às tropas americanas no Iraque confirma: sua popularidade por lá já é quase tão grande quanto a de Lula no resto do mundo. Eu, hein! Tem pichação nova nas ruas de São Paulo: "José Serra é o político mais popular do mundo!" O próprio governador ficou envergonhado com a homenagem.