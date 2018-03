Chanceler francês virá ao Brasil para homenagens às vítimas

O ministro das Relações Exteriores da França, Bernard Kouchner, virá ao Brasil para assistir às cerimônias em homenagem às vítimas brasileiras do vôo 447 da Air France entre Rio e Paris, anunciou nesta quarta-feira, 3, o porta-voz do governo francês, Luc Chatel. "O presidente da República pediu a Bernard Kouchner que viaje ao Brasil para participar das cerimônias de homenagem às vítimas brasileiras, que vão acontecer nos próximos dias", disse Chatel, transmitindo as decisões do conselho de ministros.

