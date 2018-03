Chances de localizar caixas-pretas são pequenas, diz França

O porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas da França, capitão Christophe Prazuck, afirmou no início da noite (tarde no Brasil) desta quarta-feira, 10, em Paris, que as chances de que as caixas-pretas do Airbus AF 447 sejam localizadas no Atlântico "são muito pequenas". "Vamos precisar de muita sorte", disse. A avaliação foi feita no dia em que o submarino nuclear Emeraude, equipado de sonares ultrassensíveis, chegou à região do acidente para auxiliar nas buscas.

