Chefe de cartório eleitoral é preso acusado de pedofilia em MG

Pelo menos doze vítimas já foram identificadas no caso de pedofilia envolvendo o chefe do cartório eleitoral de Uberaba, em Minas Gerais, Levi Cançado Lacerda, de 42 anos, que estava sendo investigado pela Polícia havia três meses. Ele foi preso na terça-feira, 8. Na residência de Lacerda foram apreendidos computadores, CDs e disquetes que passarão por perícia. Mais de 1,1 mil ligações telefônicas foram interceptadas pela polícia, com autorização da Justiça. Um grande número de conversas revela a atração do chefe do cartório pela pedofilia, principalmente com crianças entre 9 e 13 anos. Segundo o delegado que investiga o caso, Edson Morais, o conteúdo dos depoimentos "é chocante". Revelou que alguns meninos chegaram a dizer que Lacerda os descartou afirmando que "estavam ficando feios e velhos". A maneira de agir do pedófilo era sempre o mesmo. Oferecia vantagens financeiras, persuasão e assistência às famílias, a maioria de origem humilde. Os atos eram praticados em cinemas ou mesmo dentro do carro do acusado em locais ermos. A polícia também investiga a participação de duas mães e outros dois jovens que ajudavam Lacerda na conquista de menores. Ele está preso em uma cela especial da penitenciária de Uberaba.