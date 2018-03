Chefe do Incra é acusado de favorecer sem-terra

O Ministério Público Federal ajuizou ação de improbidade administrativa contra o superintendente do Incra no Rio Grande do Sul, Mozar Dietrich, por suposta prática de irregularidades como permissão para permanência de acampamentos de sem-terra dentro de áreas destinadas a assentamentos, omissão diante do arrendamento de lotes da reforma agrária e incitação a atos criminosos do MST desde 2008 em Nova Santa Rita, região metropolitana de Porto Alegre. O procurador da República Adriano Raldi acusa Dietrich de exorbitar suas atribuições e atuar como "agente político" em favor dos acampados.