Chefe do tráfico no Caju é preso com membros de quadrilha no RJ

O Batalhão de Choque do Rio de Janeiro apreendeu, por volta das 8h deste domingo, na zona oeste do Rio, um ônibus com passageiros suspeitos de integrar a quadrilha de tráfico de drogas da favela do Caju, na zona portuária do Rio. Entre os passageiros, estava "Playboy", chefe do tráfico da comunidade Parque Alegria, no Caju.

De acordo com a Polícia Militar, o Batalhão recebeu informações de que, dentro do ônibus, estariam os suspeitos, com suas famílias, saindo em excursão com destino a um sítio, em Itaguaí, na Baixada Fluminense.

Ao interceptarem o ônibus, na avenida Brasil, próximo à Vila Kennedy, os policiais encontraram nove pessoas sem documentos de identificação. Além de "Playboy", a polícia também prendeu Renan Magalhães de Lima, o "Loló", acusado de ser o gerente do tráfico do Morro da Coroa, no centro do Rio de Janeiro.

Os 14 homens e as 22 mulheres que tripulavam o ônibus foram encaminhados ao 34º DP, em Bangu, para que sejam concluídas as investigações.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a interceptação, os policiais do Batalhão de Vias Especiais interromperam o trânsito na avenida Brasil, no sentido zona oeste. A interrupção durou cerca de 15 minutos.