Chega a 45 número de cidades em estado de emergência no RS

As enchentes desta semana desabrigaram 9.784 pessoas no Rio Grande do Sul, segundo levantamento divulgado nesta terça-feira, 24, pela Defesa Civil. O número supera os 9.599 registrados na segunda-feira, mas a queda de velocidade de seu crescimento confirma que os rios deixaram de subir. As regiões oeste e sul do Estado enfrentaram mais um dia de pancadas de chuva, mas desta vez fracas.

Nesta terça, o governo do Rio Grande do Sul anunciou que R$ 12 milhões serão investidos para a recuperação das escolas atingidas pelo mau tempo. Segundo nota do governo, 53 instituições de ensino sofreram algum tipo de prejuízo. Mais de 14 mil casas foram danificadas pelas chuvas e 48 ficaram totalmente destruídas.

Desde o início de novembro, 43 municípios do Estado decretaram situação de emergência por vendavais, enxurradas e inundações. Santa Rosa, Mato Queimado, Boqueirão do Leão, Passo do Sobrado e São Francisco de Paula entraram na lista nesta terça-feira.

Para esta quarta-feira persiste a possibilidade de chuva forte em áreas isoladas do oeste e do sul do Rio Grande do Sul.

(Texto atualizado às 20h35)