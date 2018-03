Chega a 685 o número de mortos na região serrana do Rio

RIO - A Secretaria de Estado de Saúde e Defesa Civil, com base em balanço parcial do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil estadual, divulgou um boletim as 15h desta terça-feira, 18, que mostra que o número de mortos na região serrana do estado do Rio de Janeiro chegou a 685, em consequência da enxurrada da ultima semana.

Veja também:

Temporal mudou a geografia da região

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Clubes e atletas se mobilizam para ajudar vítimas das chuvas

Exército começa a erguer pontes provisórias

Moradores cogitam voltar a construir em área arrasada

Governo lança sistema de alerta que já deveria estar pronto

Gabeira: Faltaram projetos e decisão política

GALERIA - Grandes imagens da tragédia

GALERIA 2 - Imagens de destruição e desespero

O número supera em oito o número de vítimas registrados no boletim das 13h. Em Nova Friburgo, cidade mais atingida pela catástrofe, o número de mortos subiu de 320 para 325; em Teresópolis subiu de 278 para 279; e em Petrópolis de 59 para 61 óbitos.

Em todas as cidades da região serrana afetadas, o número de desabrigados e de desalojados permanece o mesmo: 13.830 - dos quais 6.050 dizem respeito aos desalojados e os outros 7.780 aos desalojados.