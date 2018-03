Chega a 841 número de mortos por chuvas na região serrana do Rio

RIO - O número de mortos por causa das chuvas na região serrana fluminense já chega a 841, segundo informações da Polícia Civil e da prefeitura de Teresópolis. O município com maior número de mortes é Nova Friburgo, que tem 404 mortos, segundo a Polícia Civil fluminense.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, há 67 mortos em Petrópolis, 21 em Sumidouro, quatro em São José do Vale do Rio Preto e um em Bom Jardim.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já em Teresópolis, segundo a assessoria de imprensa da prefeitura, 344 pessoas morreram por causa das chuvas.