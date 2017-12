Chega a 904 o número de mortos na região serrana do Rio

SÃO PAULO - Subiu para 904 o número de mortos em consequência das chuvas do começo deste ano na região serrana do Rio de Janeiro. O último balanço da Polícia Civil do Rio foi divulgado ontem, 12.

A cidade mais atingida pela tragédia é Nova Friburgo, que registra 426 vítimas fatais. Teresópolis contabiliza 381 mortos, Petrópolis 71, Sumidouro 21, São José do Rio Preto quatro e em Bom Jardim um morador faleceu.

No último balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Rio, o número de desabrigados em razão das chuvas chegava a 8.777, enquanto os desalojados somavam 20.790.