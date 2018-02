Chega a 96 as cidades paulistas prejudicadas pelas chuvas Já chega a 96 o número de municípios prejudicados com as fortes chuvas que atingem o Estado de São Paulo, desde o início da Operação Verão, que começou no dia 1º de dezembro de 2006. O último registro de prejuízos, feito pela Defesa civil, aconteceu em Santo André, no último dia 30. Em todo o Estado, nove pessoas morreram e quatro ficaram feridas. Segundo boletim da Defesa Civil, o número de desabrigados em São Paulo chega a 324. As chuvas causaram deslizamento de terra, erosões em áreas diversificadas, destruiu residências, ruas, sistemas de drenagem e queda de árvores, em local pertencente à represa Billings, nas regiões do Jardim Irene e Clube do Campo. O deslizamento afetou 300 pessoas, deixou 33 desalojadas e atingiu aproximadamente 10 casas de madeira. Não houve registro de feridos, mortos ou desabrigados.