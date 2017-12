Chega a 97 as cidades em estado de emergência em Santa Catarina

SÃO PAULO - Já são 97 as cidades em Santa Catarina que decretaram situação de emergência por conta das chuvas que atingem o Estado. Segundo o relatório divulgado pela Defesa Civil Estadual, Penha, na região de Itajaí, teve o decreto de situação de emergência prorrogado. E Mirim Doce, no Vale do Itajaí, decretou situação de calamidade pública no último dia 19.

Ainda de acordo com o relatório da Defesa Civil, aproximadamente 850 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas. Os desabrigados e desalojados somam mais de 22 mil pessoas, e foram registrados seis óbitos até o momento, segundo a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec).

Ontem, 7, os municípios de Nova Veneza, Vargem, Pomerode, Penha e Morro Grande registraram chuvas fortes e prejuízos por causa das enxurradas.