Chegada de Big Brother rouba atenção em camarote A Big Brother Flavia roubou um pouco da atenção do desfile da Mangueira ao chegar ao Camarote da Nova Schin na Marquês de Sapucaí. Ela venceu o concurso de passistas do programa da TV Globo e como prêmio pode ir ao Sambódromo e aproveitar a animação do camorote. Um grande número de celebridades assistiu ao desfile da Mangueira no camarote da cervejaria, que investiu bastante nos convidados para fazer frente ao espaço da concorrente Brahma. Entre os presentes estavam a atriz Alessandra Negrini, que será protagonista da próxima novela das 20 horas da TV Globo, Paraíso Tropical; Débora Evelin e Dado Dolabella, que chegou separado da namorada, a atriz Luana Piovani. A musa da Nova Schin neste ano é a atriz Flávia Alessandra, que convive harmoniosamente com o ex-marido Marcos Paulo. Este chegou acompanhado da namorada Marina Mantega. Também está no camarote a ex- namorada de Marcos Paulo, a atriz Nivea Stellman, com o novo namorado e o clima é de paz entre atual e ex. Também marcam presença a garota de Ipanema, Helô Pinheiros e a atriz Letícia Spiller. O galã Marcelo Anthony, segundo a assessoria do camarote, encantou a todos com bom humor e simpatia no trajeto da van que traz os famosos até a Marquês de Sapucaí.