Chegada de frente fria deixa a tarde desta terça nublada

O sol ainda aparece em São Paulo na manhã desta terça-feira, 7, mas uma nova frente fria chega e causa aumento de nuvens a partir da tarde. Só há possibilidade de chuviscos à noite no litoral, onde a máxima prevista é de 26 graus em Santos. Na capital, a máxima prevista também é de 26 graus e a mínima é de 13 graus. Na quarta-feira, o dia deve amanhecer com névoa no litoral e na capital, mas o sol reaparece ainda pela manhã e a máxima pode chegar aos 25 graus, com mínima de 12 graus. Na quinta e na sexta-feira, a previsão é de sol forte e calor, ainda sem chuva, e máximas variando entre 24 e 25 graus. No fim de semana, uma nova frente fria chega ao Estado e causa aumento de nuvens e o retorno da chuva. Porém, a queda de temperatura não deve ser tão forte quanto a que derrubou a temperatura no último fim de semana. País Nesta quinta, uma rápida frente fria avança pelo Sul do Brasil e chega à noite ao litoral de São Paulo. Esse sistema provoca chuva na região Sul e à noite passa nas praias paulistas. O choque entre ar frio polar e o ar quente tropical deixa o tempo nublado no sul e no oeste de Mato Grosso do Sul. No restante do Sudeste e do Centro-Oeste, na maior parte do Nordeste, em Rondônia e no Tocantins, sol e tempo firme. A umidade que vem do oceano provoca chuva rápida no litoral leste do Nordeste. Sol com pancadas de chuva também no restante do Norte.