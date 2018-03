Cheias deixam dezenas de pessoas desabrigadas no RS

PORTO ALEGRE - A cheia dos rios forçou dezenas de pessoas a deixarem suas casas desde sábado, na metade sul do Rio Grande do Sul. Em Alegrete, o rio Ibirapuitã subiu 8,4 metros acima do nível médio e forçou 11 famílias a procurarem abrigo em casas de parentes e amigos.

Em Dom Pedrito, o rio Santa Maria subiu cinco metros. Quatro famílias tiveram de sair de suas residências. Em Rio Grande, o arroio das Cabeças transbordou e ameaçava entrar em casas próximas às margens. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, 59 famílias estão ilhadas pela cheia do rio dos Sinos.

A perspectiva é de que as águas baixem a partir desta terça-feira. A segunda-feira já foi um dia seco e não há previsão de chuvas fortes para o restante da semana.