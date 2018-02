Chiclete e Banda Eva quebram protocolo no circuito Dodô O início da segunda noite no carnaval de Salvador (BA) foi marcado por dois momentos de frisson e tensão para os foliões. No primeiro, o grupo Chiclete com Banana, um dos mais populares na folia baiana, comandando o bloco Nana Banana, passou mais de 40 minutos na frente do Camarote homônimo. A parada levou ao delírio não só os cerca de 4 mil fãs que estavam no bloco - um dos mais caros da folia de Salvador - como os mais de 1,5 mil que estavam no camarote, além das mais de 40 mil pessoas, segundo a Polícia Militar, que acompanhavam o fim do desfile, em Ondina. No segundo, Saulo Fernandes, vocalista da Banda Eva, que estava animando os foliões do bloco Cerveja e Cia - o mesmo que recebe Ivete Sangalo no circuito- , quebrou todas as regras, descendo do trio e andando na passarela do camarote Reino da Folia - para alvoroço dos fãs. A segurança foi surpreendida pelo ato, mas nenhum incidente foi registrado