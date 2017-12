Chico Xavier vai ganhar memorial

Morto em 2002, com 92 anos de idade e 75 de atividades mediúnicas, Chico Xavier vai ganhar um moderno memorial, em Uberaba (MG). Com projeto de Oscar Niemeyer, a obra será construída numa área de 8.440 metros quadrados, com custo previsto de R$ 4.931.675,12, entre terrenos, projetos, equipamentos e mobiliário. Para a coleta do dinheiro, seguidores do médium montaram em abril uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP). A campanha para a arrecadação do dinheiro destinado à construção do Memorial Chico Xavier será capitaneada pela TV Globo de Minas. Chico Xavier chegou a ser indicado ao Nobel da Paz em 1981, numa mobilização que conseguiu 10 milhões de cartas a favor da premiação. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, a cerca de 50 quilômetros a noroeste de Belo Horizonte. Começou suas atividades mediúnicas com 17 anos. Aos 49, mudou-se para Uberaba, onde tornou-se uma celebridade. Desde a chegada de Chico Xavier a Uberaba, a cidade transformou-se num pólo de atração de visitantes de todo o País e do exterior. Ele produziu 412 livros. O primeiro - Parnaso de além-túmulo - foi escrito em 1931 e publicado somente um ano depois. Chico Xavier era aposentado pelo Ministério da Agricultura. Apesar da fama e do tanto de livros que produziu, vivia basicamente dos proventos da aposentadoria. Os direitos autorais de seus livros foram cedidos gratuitamente às editoras ou entidades que os solicitavam. O memorial será construído próximo do local onde ele atendia, na Mata do Carrilho, uma área de mata nativa na periferia de Uberaba. Ao fazer o projeto do memorial, Oscar Niemeyer procurou aliar a arquitetura à mata, sem invadi-la. Com isso, fez um projeto assimétrico, de forma a preservar as várias espécies existentes no local. De acordo com os idealizadores do memorial, poderá ser formada ali uma área de transição entre o meio urbano e um espaço de preservação ambiental. Basicamente, o projeto tem um totem com o rosto de Chico Xavier na entrada, estacionamento, mirante, calçadão expositivo e cultural, administração, biblioteca e acervo, auditório para 230 lugares, galeria de exposição, café social, sanitários e pequenas praças contemplativas. O Grupo Espírita da Prece, antes tocado por Chico Xavier, hoje está sob o comando de seu filho adotivo, Eurípedes Higino, que não é médium. A herança mediúnica é reivindicada por quatro grupos.