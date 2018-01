Choque chega à Estação Nilópolis e fogo em trem é controlado

O Batalhão de Choque (BPChoque) chegou à estação de trem de Nilópolis, na Baixada Fluminense, no Rio, por volta das 10h15 desta quarta-feira, 7, para organizar o tumulto provocado entre os passageiros, segundo a Polícia Militar. Um dos trens pegou fogo durante a manifestação. Pelo menos 11 pessoas ficaram feridas, segundo informações da GloboNews.

O Choque foi chamado ao local para retirar passageiros que ocupam a linha do trem. Outras duas estações - Mesquita e Comendador Soares - também tiveram a segurança reforçada.

O tumulto começou por volta das 8 horas, quando um trem do ramal de Japeri apresentou defeito e parou a 100 metros da Estação de Nilópolis. Passageiros tiveram de andar a pé até a estação. A circulação de trens do percurso Japeri-Central do Brasil está interrompida desde as 7h40.

Revoltados, algumas pessoas que não puderam seguir viagem atearam fogo à composição próximo à Estação de Mesquita. Também houve destruição de bilheterias.