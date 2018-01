Choque de microônibus com carro faz um morto em SP Uma ultrapassem perigosa terminou em acidente de trânsito e morte, por volta das 23 horas de quinta-feira, no Jardim Damasceno, na zona norte da capital paulista. Um microônibus da empresa Transcooper, que fazia a linha Jardim Elisa Maria-Terminal Cachoeirinha, dirigido por José Idelfonso de Souza, bateu de frente contra um Corsa preto na altura do nº 4.500 da Avenida Deputado Cantídio Sampaio. Segundo testemunhas, o motorista do microônibus descia a avenida em alta velocidade e, ao ultrapassar outro veículo, atingiu frontalmente o Corsa. O motorista do carro, Luciano Silva Pereira, de 20 anos, morreu no local. Após a colisão, o microônibus, transportando outras duas pessoas, ainda atingiu o muro de uma casa, invadiu a garagem do imóvel, onde havia um veículo Ford Corcel que também foi atingido.