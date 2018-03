Choque de trens no Rio deixa 101 feridos, 21 seguem internados Das 101 pessoas feridas na quinta-feira no choque de trens em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, 21 continuam internadas nesta sexta-feira em hospitais da região, disseram autoridades. O acidente deixou oito mortos, e uma perícia está sendo realizada no local nesta manhã. Segundo o major Paulo Renato, coordenador da Defesa Civil da prefeitura de Nova Iguaçu, as vítimas foram socorridas e os corpos já foram retirados no final da noite de quinta-feira. "Foram mais de 100 homens da prefeitura e 26 ambulâncias que trabalharam no local", afirmou Renato por telefone à Reuters do local do acidente. Ele afirmou que técnicos da Supervia, concessionária que opera o sistema de trens, estão no momento realizando perícia no local. Diversos funcionários da prefeitura estão prestando assistência a pessoas que buscam informações sobre parentes envolvidos no acidente, disse o major. O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que estava em São Paulo no momento do acidente, antecipou sua volta ao Rio para acompanhar de perto as investigações, de acordo com o site do governo do Estado. Segundo o site, Cabral cobrará da Supervia informações precisas sobre os motivos da tragédia. Por volta das 16h da quinta-feira, um trem com cerca de 1.000 pessoas a bordo, que fazia o trajeto Central do Brasil-Japeri, se chocou com a última composição de outro trem, que não levava passageiros. A estação Austin, próxima de onde ocorreu o acidente, permanece fechada. A previsão é que o tráfego em um dos ramais da via férrea seja normalizado às 12h. O outro deve ser reaberto à tarde. (Por Henrique Melhado Barbosa em São Paulo, reportagem adicional de Rodrigo Gaier, no Rio de Janeiro)