Choque entre trem e ônibus deixa 18 feridos no Rio

Atualizado às 20h07

RIO - Dezoito passageiros de um ônibus ficaram feridos quando o coletivo foi atingido por um trem, numa passagem de nível em Marechal Hermes, na zona norte do Rio, no fim da manhã desta sexta-feira, 5. Uma das vítimas sofreu apenas escoriações e não chegou a ir ao hospital. As demais foram encaminhadas aos hospitais Albert Schweitzer, em Realengo, Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e Getúlio Vargas, na Penha. No trem estavam apenas o maquinista e o auxiliar, que não se feriram.

O veículo era de manutenção. A passagem de nível, chamada Aurélio Valporto, é sinalizada e oficial. Segundo a Supervia, concessionária que administra os trens, o acidente ocorreu na linha auxiliar, próximo à oficina de trens de Deodoro.

A delegada Márcia Julião, titular da Delegacia de Marechal Hermes, requisitou as imagens das câmeras de vídeo do ônibus à empresa. Ela também quer analisar as imagens de uma câmera do 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda), instalada no local.

"As imagens vão mostrar se o veículo avançou o sinal vermelho ou se o sinal não armou e houve uma falha mecânica", afirmou a delegada. Se o ônibus tiver avançado o sinal fechado, o motorista poderá ser indiciado por lesão culposa. A Agetransp, agência responsável por fiscalizar os transportes públicos do Rio, informou que vai apurar o acidente. A circulação de trens é normal em todos os ramais.