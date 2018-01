Chove forte em boa parte do País nesta quinta

A Zona de Convergência de Umidade manterá grande quantidade de nuvens e condição para chuva em boa parte do País nesta quinta-feira, 10, principalmente nos Estados das Regiões Norte e Centro-Oeste e parte de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Poderá chover forte em algumas cidades paulistas, de Minas, do Rio, de Goiás e de Mato Grosso do Sul.

No Sul do Brasil, áreas de instabilidade devem causar pancadas de chuva fortes no norte do Rio Grande do Sul, no centro e no oeste de Santa Catarina e no sul e no oeste do Paraná. De acordo com o CPTEC, a umidade que vem do mar causará chuva isolada no litoral norte gaúcho, no leste e no litoral catarinense e do Paraná e no sul e no litoral de São Paulo.

O dia também deve apresentar variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva no Maranhão, no sul do Piauí, no oeste da Bahia e no semiárido do Ceará, de Pernambuco e da Paraíba. Nas demais localidades do País o dia terá sol e variação de nuvens. As temperaturas ficarão estáveis no Sudeste e elevadas no Nordeste.