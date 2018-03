Chove forte em partes do sul e do norte do país nesta sexta

SÃO PAULO - A chuva forte atinge partes da região sul e do norte do país nesta sexta-feira, 2, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Ao longo do dia, a chuva forte ocorrerá na forma de pancada de chuva rápidas e isoladas na maior parte do Norte, no Centro-Oeste, no centro-norte do Paraná e centro-sul de São Paulo, onde a condição é maior a partir da tarde.

Nas demais áreas do Estado de São Paulo, o sol deverá predominar, com uma pequena chance de pancada de chuva, condição essa também verificada para o triângulo mineiro, centro e sul de Goiás, sudoeste do Tocantins, centro do Piauí e costa leste do Nordeste brasileiro.

Nas demais áreas do Nordeste o sol aparece entre poucas nuvens, bem como no leste do Rio Grande do Sul. Nas demais áreas do país o sol predominará.