Chumbinho causou envenenamento em hospital na BA, diz laudo

O Departamento de Polícia Técnica da Bahia confirmou nesta quarta-feira, 14, que o raticida conhecido como chumbinho foi o responsável pela intoxicação de dez funcionários do Centro de Reabilitação e Prevenção de Deficiências, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), no sábado, em Salvador. O veneno foi colocado em uma das garrafas térmicas de café que foram servidas aos funcionários da instituição baiana. Todas as vítimas do envenenamento já tiveram alta hospitalar. Desde esta quarta, agentes da 2.ª Delegacia (Bonfim) interrogam os colaboradores do centro para tentar descobrir o autor do crime.