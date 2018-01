Churrasco de Dia dos Pais deixa um morto e 21 doentes Um homem morreu, uma mulher grávida continua internada e 20 pessoas procuraram atendimento médico depois do consumo de carne assada e maionese em uma festa na noite de sábado, 12, na Vila Mimosa, em Valinhos. Todos se queixaram dos mesmos sintomas: dor de cabeça, vômito e diarréia. Conforme a diretora de saúde coletiva da cidade, Regina Sterse, a suspeita é de intoxicação alimentar através da bactéria salmonela. A salmonela em geral está presente em ovo cru usado no preparo de maionese caseira. Dependendo do organismo de cada pessoa, pode levar a morte. Segundo Rosicleide Evaristo, que buscou socorro em Valinhos, a confraternização reuniu os membros da família em comemoração ao Dia dos Pais. Eles começaram a passar mal em momentos diferentes. Os familiares residem em Valinhos, Campinas e Sumaré e buscaram atendimento em dias alternados e unidades de saúde diferentes. "Depois dos telefonemas descobrimos que ninguém estava bem", disse. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar as circunstâncias da morte do aposentado Vinício da Cruz, 40 anos, morador na residência onde houve a festa. Ele faleceu depois que foi se deitar. Seu corpo será necropsiado para determinar a causa da morte. Mariana Machado, grávida de cinco meses, continua internada na Santa Casa de Misericórdia de Valinhos e passa bem. As outras vítimas foram medicadas basicamente com soro e antibiótico e liberadas a seguir. A Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária dos municípios encaminharam material colhidos das vítimas para análise ao Instituto Adolfo Lutz, de São Paulo. O resultado deve sair em dez dias. Também serão analisados ovos e restos de alimentos servidos no churrasco.