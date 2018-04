Chuva afeta 695 pessoas no Paraná

CURITIBA - Subiu para 695 o número de pessoas atingidas por chuvas no Paraná, de acordo com boletim da Defesa Civil estadual divulgado na manhã desta sexta-feira, 9. O município mais prejudicado é União da Vitória, a cerca de 230 quilômetros de Curitiba, na região sul do Estado. O Rio Iguaçu, que corta a cidade, não para de subir há mais de um mês, em razão das chuvas que vinham caindo desde Curitiba, onde está a nascente. Segundo a Defesa Civil do município, a média é de aumento de 3 centímetros por hora no nível da água.

Em União da Vitória, há 250 pessoas desabrigadas. Os alagamentos também atingem General Carneiro, Palmas e Francisco Beltrão. Pela manhã, não choveu em Curitiba, com o sol aparecendo entre nuvens durante alguns momentos. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, a nebulosidade predomina no Paraná, com registro de chuvas entre o noroeste e norte do Estado.