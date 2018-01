Chuva alaga rodovia e cidades da Grande Porto Alegre

PORTO ALEGRE - A grande quantidade de chuva que atinge a região metropolitana de Porto Alegre desde a madrugada desta quarta-feira, 23, deixou cidades como Sapucaia do Sul e Esteio com ruas inteiras em baixo d'água. A BR-116, principal ligação entre os municípios da Grande Porto Alegre, teve trechos interrompidos devido a alagamentos.

Soldados do Exército também foram chamados para auxiliar moradores ilhados em Esteio e em Nova Santa Rita. Desde o início da manhã, o Trensurb, que liga via trilhos as cidades, está com nove estações fechadas depois que um raio causou pane em sua rede de abastecimento elétrico.

Devido à interrupção do trem, milhares de pessoas tiveram de utilizar ônibus para se deslocar, enchendo as paradas pela BR-116. Com a via alagada e o volume extra de usuários, a estrada trancou em diversos pontos, fazendo com que muita gente se atrasasse para chegar ao trabalho, como ocorreu com médicos e policiais civis de São Leopoldo.