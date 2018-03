Chuva atinge Norte, Centro-Norte e Nordeste do País nesta quarta

SÃO PAULO - As pancadas de chuva vão atingir o Norte, Centro-Norte e Nordeste do País nesta quarta-feira, 7, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

A chuva forte ocorrerá entre o sul de Pernambuco, Alagoas, norte da Bahia, Região Norte e no Mato Grosso. No noroeste de Mato Grosso do Sul, a chuva virá a partir da tarde, e de forma mais rápida e isolada no oeste de Goiás e nordeste de Mato Grosso do Sul.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na faixa leste entre o sul da Bahia e norte do Rio muitas nuvens e chuva fraca e pontual. Variação de nuvens no litoral sul do Rio e paulista. Nas demais áreas do Brasil sol e poucas nuvens. Atenção para a Região Sul, onde a Umidade Relativa deverá ficar baixa.