Chuva atinge principalmente Sudeste e Norte do País

Boa parte do País deve ter pancadas de chuva nesta terça-feira, 13. As chuvas devem ser mais intensas nas regiões Sudeste e Norte, segundo o Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec), do Instituto de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Uma frente fria nas proximidades do litoral de São Paulo, junto com áreas de instabilidade no continente, causam pancadas de chuva no leste e nordeste de São Paulo, centro e sul do Rio de Janeiro, sul, centro e oeste de Minas Gerais, centro e sul de Goiás, grande parte de Mato Grosso, Rondônia, Acre e sul e centro-oeste do Pará.

No sul de São Paulo, litoral do Paraná e litoral norte de Santa Catarina, o dia será com chuviscos. No leste do Estado paranaense haverá muitas nuvens e chuvas isoladas. No Rio Grande do Sul e na serra, centro e oeste de Santa Catarina as temperaturas mínimas estarão baixas e o dia será com poucas nuvens. Nas demais áreas do Paraná e no centro e sul de Mato Grosso do Sul, o céu estará com variação de nebulosidade.

No centro e oeste de São Paulo, no norte e leste de Mato Grosso do Sul, no sul e sudoeste de Mato Grosso, no litoral do Pará e do Amapá, no litoral sul da Bahia, nordeste e sudeste de Minas e no sul do Espírito Santo, haverá possibilidade de pancadas de chuva. Em Alagoas e no norte do Maranhão, o céu terá poucas nuvens. Nas demais áreas das regiões Nordeste e Norte ocorrerão pancadas de chuva. Nas serras gaúcha e catarinense as temperaturas mínimas poderão chegar a 3ºC.