Chuva aumenta no Sudeste do País nos próximos dias

Nesta próxima quinta-feira, 21, o tempo fica mais instável em São Paulo e o risco de chuva forte aumenta em todas as regiões paulistas, segundo o Climatempo. Até o sábado, 23, as condições de chuva forte se estendem para o Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo, incluindo a região de Vitória, e para o oeste e o centro-sul de Minas Gerais, incluindo a região da capital mineira. O total de chuva registrado em fevereiro já superou a média história. Já choveu aproximadamente 330 mm e a média é de 230 mm.O ar úmido e quente sobre o Sudeste, e a presença de uma frente fria ao largo do litoral do Rio de Janeiro, favoreceram a formação de nuvens pesadas que provocaram a chuva forte. Grandes volumes de chuva foram observados no Sudeste nas últimas 24 horas. Desde o dia primeiro fevereiro até o começo da manhã desta quarta-feira já choveu cerca de 300 mm em Resende. Em Itaperuna, no norte fluminense, choveu 35,4 mm. Em São Paulo, no mesmo período, o Inmet registrou 54,8 mm de chuva em Votuporanga e 46,6 mm em Presidente Prudente. Do início do mês até agora, já choveu cerca de 130 mm na região e Votuporanga acumula cerca de 190 mm. Em Minas Gerais, voltou a chover na região do Triângulo Mineiro. Em Uberaba, foram acumulados 47 mm de chuva entre 9 horas de terça-feira, 19, e 9 horas desta quarta.